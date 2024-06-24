انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (5)-(0) البلدية

الإثنين، 24 يونيو 2024 - 15:47

كتب : FilGoal

احتفال عاصم صلاح بهدفه ضد المصري - البنك الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد بلدية المحلة في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة من 27 مباراة، بينما يأتي البلدية خلفه مباشرة في المركز الـ15 بـ22 نقطة.

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نهاية المباراة

ق91. جووول خامس للبنك الأهلي عن طريق أحمد العش بالخطأ في مرماه.

ق86. جووول رابع لبلدية المحلة عن طريق عبد اللطيف جريندو بمتابعة لتسديدة أحمد مدبولي التي ارتدت من الدفاع.

ق72. جووول ثالث للبنك الأهلي عن طريق أسامة فيصل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 53: جوووول محمد بسيوني برأسية قوية سكنت الشباك.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45: محمد هلال يهدر فرصة الهدف الثاني إذ سدد كرة على الطائر، لكن علت المرمى.

ق 19: جوووول محمد هلال لاعب البنك الأهلي بعد تسديدة صاروخية سكنت الشباك.

ق 7: إسحاق يعقوب يهدر فرصة خطيرة بالقرب من منطقة الـ6 ياردات بعدما سدد الكرة خارج المرمى.

بداية المباراة

بلدية المحلة البنك الأهلي الدوري المصري
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