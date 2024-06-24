مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(0) البلدية.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد بلدية المحلة في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة من 27 مباراة، بينما يأتي البلدية خلفه مباشرة في المركز الـ15 بـ22 نقطة.

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بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45: محمد هلال يهدر فرصة الهدف الثاني إذ سدد كرة على الطائر، لكن علت المرمى.

ق 19: جوووول محمد هلال لاعب البنك الأهلي بعد تسديدة صاروخية سكنت الشباك.

ق 7: إسحاق يعقوب يهدر فرصة خطيرة بالقرب من منطقة الـ6 ياردات بعدما سدد الكرة خارج المرمى.

بداية المباراة