انتهت في يورو 2024 - ألمانيا (1)-(1) سويسرا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ألمانيا ضد سويسرا في ختام منافسات المجموعة الأولى ليورو 2024.

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ق 92 جووووول نيكلاس فولكروج يسجل التعادل في اللحظات الأخيرة

ق 85 اوووه رأسية من هافيرتز ترتطم بالعارضة

ق 84 روبن فارجاس يسجل الثاني لسويسرا ولكن التسلل واضح

ق 81 سيلفان فيدمر يغيب عن المباراة المقبلة ببطاقة صفراء

ق 76 نيكلاس فولكروج وليروي ساني بدلا من موسيالا وفلوريان فيرتز

ق 72 الحكم يراجع ركلة جزاء بتقنية الفيديو لألمانيا.. ويقرر عدم وجودها

ق 70 جوشوا كيميتش يسدد ولكن الدفاع يبعد الكرة

ق 65 زكي عمدوني وروبن فارجاس وكوادو دوا بدلا من ندوي وفابيان رايدر وبريل إمبولو في صفوف سويسرا

ق 65 ماكسيميليان باير بدلا من روبرت أندريتش

ق 63 دافيد راوم يسدد ولكن تمر فوق العارضة

ق 61 دافيد راوم ونيكو شلوتربيك بدلا من ماكسيميليان ميتلشتات وجوناثان تاه

ق 54 كروس يسدد ولكن بجوار القائم

ق 51 جمال موسيالا يسدد ولكن سومر يتصدى.. يتابعها جوندوجان فتمر بجوار القائم

استراحة

ق 42 كاي هافيرتز يسدد من لمسة واحدة ولكن فوق العارضة

ق 38 بطاقة صفراء لجوناثان تاه تعني غيابه عن مباراة دور الـ 16

ق 31 ندوي يخترق ويمر من روديجير ويسدد ولكن بجوار القائم

ق 29 جووووول داني ندوي يسجل الأول بعد تمريرة من ريمو فرولر

ق 19 إلغاء الهدف

ق 18 الفيديو يراجع احتمالية مخالفة على موسيالا داخل المنطقة

ق 17 جوووول روبرت أندريتش يسجل هدفا رائعا

بداية المباراة