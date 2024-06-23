انتهت في يورو 2024 - ألمانيا (1)-(1) سويسرا
الأحد، 23 يونيو 2024 - 21:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ألمانيا ضد سويسرا في ختام منافسات المجموعة الأولى ليورو 2024.
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ق 92 جووووول نيكلاس فولكروج يسجل التعادل في اللحظات الأخيرة
ق 85 اوووه رأسية من هافيرتز ترتطم بالعارضة
ق 84 روبن فارجاس يسجل الثاني لسويسرا ولكن التسلل واضح
ق 81 سيلفان فيدمر يغيب عن المباراة المقبلة ببطاقة صفراء
ق 76 نيكلاس فولكروج وليروي ساني بدلا من موسيالا وفلوريان فيرتز
ق 72 الحكم يراجع ركلة جزاء بتقنية الفيديو لألمانيا.. ويقرر عدم وجودها
ق 70 جوشوا كيميتش يسدد ولكن الدفاع يبعد الكرة
ق 65 زكي عمدوني وروبن فارجاس وكوادو دوا بدلا من ندوي وفابيان رايدر وبريل إمبولو في صفوف سويسرا
ق 65 ماكسيميليان باير بدلا من روبرت أندريتش
ق 63 دافيد راوم يسدد ولكن تمر فوق العارضة
ق 61 دافيد راوم ونيكو شلوتربيك بدلا من ماكسيميليان ميتلشتات وجوناثان تاه
ق 54 كروس يسدد ولكن بجوار القائم
ق 51 جمال موسيالا يسدد ولكن سومر يتصدى.. يتابعها جوندوجان فتمر بجوار القائم
استراحة
ق 42 كاي هافيرتز يسدد من لمسة واحدة ولكن فوق العارضة
ق 38 بطاقة صفراء لجوناثان تاه تعني غيابه عن مباراة دور الـ 16
ق 31 ندوي يخترق ويمر من روديجير ويسدد ولكن بجوار القائم
ق 29 جووووول داني ندوي يسجل الأول بعد تمريرة من ريمو فرولر
ق 19 إلغاء الهدف
ق 18 الفيديو يراجع احتمالية مخالفة على موسيالا داخل المنطقة
ق 17 جوووول روبرت أندريتش يسجل هدفا رائعا
بداية المباراة