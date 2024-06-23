انتهت في يورو 2024 - ألمانيا (1)-(1) سويسرا

الأحد، 23 يونيو 2024 - 21:47

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان - ألمانيا واسكتلندا - يورو 2024

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ألمانيا ضد سويسرا في ختام منافسات المجموعة الأولى ليورو 2024.

تابع من هنا

----

ق 92 جووووول نيكلاس فولكروج يسجل التعادل في اللحظات الأخيرة

ق 85 اوووه رأسية من هافيرتز ترتطم بالعارضة

ق 84 روبن فارجاس يسجل الثاني لسويسرا ولكن التسلل واضح

ق 81 سيلفان فيدمر يغيب عن المباراة المقبلة ببطاقة صفراء

ق 76 نيكلاس فولكروج وليروي ساني بدلا من موسيالا وفلوريان فيرتز

ق 72 الحكم يراجع ركلة جزاء بتقنية الفيديو لألمانيا.. ويقرر عدم وجودها

ق 70 جوشوا كيميتش يسدد ولكن الدفاع يبعد الكرة

ق 65 زكي عمدوني وروبن فارجاس وكوادو دوا بدلا من ندوي وفابيان رايدر وبريل إمبولو في صفوف سويسرا

ق 65 ماكسيميليان باير بدلا من روبرت أندريتش

ق 63 دافيد راوم يسدد ولكن تمر فوق العارضة

ق 61 دافيد راوم ونيكو شلوتربيك بدلا من ماكسيميليان ميتلشتات وجوناثان تاه

ق 54 كروس يسدد ولكن بجوار القائم

ق 51 جمال موسيالا يسدد ولكن سومر يتصدى.. يتابعها جوندوجان فتمر بجوار القائم

استراحة

ق 42 كاي هافيرتز يسدد من لمسة واحدة ولكن فوق العارضة

ق 38 بطاقة صفراء لجوناثان تاه تعني غيابه عن مباراة دور الـ 16

ق 31 ندوي يخترق ويمر من روديجير ويسدد ولكن بجوار القائم

ق 29 جووووول داني ندوي يسجل الأول بعد تمريرة من ريمو فرولر

ق 19 إلغاء الهدف

ق 18 الفيديو يراجع احتمالية مخالفة على موسيالا داخل المنطقة

ق 17 جوووول روبرت أندريتش يسجل هدفا رائعا

بداية المباراة

ألمانيا يورو 2024
نرشح لكم
بيان من الاتحاد المجري عقب الإصابة القوية للاعبه بحثا عن إسبانيا من أجلك يا فارجا يورو 2024 - كسر رقم بوفون.. نوير يصبح أكثر حارس مشاركة في تاريخ البطولة انتهت يورو 2024 - اسكتلندا (0)-(1) المجر.. فوز قاتل يورو 2024 - التشكيل: اسكتلندا بخمسة مدافعين.. وسوبوسلاي يقود المجر تشكيل يورو 2024 - ألمانيا بلا تغييرات وتعديل وحيد في صفوف سويسرا يورو 2024 – مؤتمر باستوني: لا أحب استخدام كلمة الخوف.. وفهمنا الأخطاء ضد إسبانيا
أخر الأخبار
دياب يرد على مطالب الزمالك الـ 4: منظومة التحكيم تحتاج للتغيير.. وهذا الطلب غير مناسب 5 دقيقة | الدوري المصري
بيان من الاتحاد المجري عقب الإصابة القوية للاعبه 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
أحمد رفعت: لا أتذكر كيف تعرضت للإصابة.. والأطباء أخبروني بالسبب 9 دقيقة | الدوري المصري
بحثا عن إسبانيا 36 دقيقة | ألمانيا 2024
من أجلك يا فارجا 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرمادي: لا نريد تضخيم تصرف قندوسي.. وشاهدنا ما حدث بين كلوب وصلاح 42 دقيقة | الدوري المصري
هاني سعيد: تحديد موعد جلسة رمضان مع منظمة المنشطات.. والدوري لم يحسم ساعة | الدوري المصري
الكومي: مطلب الزمالك بتعيين لجنة محايدة غير مشروع ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 4 مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ