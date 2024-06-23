مباشر يورو 2024 - ألمانيا (0)-(1) سويسرا.. محاولات خطيرة

الأحد، 23 يونيو 2024 - 21:47

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان - ألمانيا واسكتلندا - يورو 2024

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ألمانيا ضد سويسرا في ختام منافسات المجموعة الأولى ليورو 2024.

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ق 63 دافيد راوم يسدد ولكن تمر فوق العارضة

ق 61 دافيد راوم ونيكو شلوتربيك بدلا من ماكسيميليان ميتلشتات وجوناثان تاه

ق 54 كروس يسدد ولكن بجوار القائم

ق 51 جمال موسيالا يسدد ولكن سومر يتصدى.. يتابعها جوندوجان فتمر بجوار القائم

استراحة

ق 42 كاي هافيرتز يسدد من لمسة واحدة ولكن فوق العارضة

ق 38 بطاقة صفراء لجوناثان تاه تعني غيابه عن مباراة دور الـ 16

ق 31 ندوي يخترق ويمر من روديجير ويسدد ولكن بجوار القائم

ق 29 جووووول داني ندوي يسجل الأول بعد تمريرة من ريمو فرولر

ق 19 إلغاء الهدف

ق 18 الفيديو يراجع احتمالية مخالفة على موسيالا داخل المنطقة

ق 17 جوووول روبرت أندريتش يسجل هدفا رائعا

بداية المباراة

ألمانيا يورو 2024
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