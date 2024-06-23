مباشر يورو 2024 - اسكتلندا (0)-(0) المجر.. قرار حاسم من تقنية الفيديو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اسكتلندا ضد المجر في الجولة الأخيرة من دور مجموعات بطولة يورو 2024.

ويحتل منتخب اسكتلندا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة بنقطة واحدة، بينما يتذيل المجر بدون نقاط.

في حال فوز اسكتلندا، وخسارة سويسرا على الجانب الآخر ضد ألمانيا، سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف نظرا لانتهاء المباراة بين اسكتلندا وسويسرا بالتعادل بهدف لكل فريق.

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ق 73: قرر الحكم عدم احتساب ركلة جزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ق 70: العودة إلى تقنية الفيديو عقب تدخل الحارس على لاعب المجر لشك في ركلة جزاء لصالح المجر.

ق 68: إصابة خطيرة لبارناباس فارجا لاعب المجر بعد ارتطامه بحارس مرمى اسكتلندا وتوقف المباراة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 35: تسديدة قوية من رولاند سالاي لاعب المجر بعدت المرمى.

بداية المباراة