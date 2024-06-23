انتهت الدوري المصري – بيراميدز (3)-(1) المقاولون.. فوز جديد
الأحد، 23 يونيو 2024 - 18:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد المقاولون العرب في الدوري المصري.
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نهاية المباراة بفوز بيراميدز
ق 68: جوووول الثالث من ماييلي
ق 63: جوووول الثاني من إبراهيم عادل
ق 59: جوووول التعادل من ماييلي
ق 44: فرصة خطيرة من ماييلي
ق 19: جووووول أول من أوشايا
انطلاق المباراة
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