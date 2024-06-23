انتهت الدوري المصري - مودرن فيوتشر (0)-(1) الإسماعيلي

التشكيل – محمود صابر أساسي مع بيراميدز.. وخماسي دفاعي لـ المقاولون

مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول من يتحمل تكاليف استقدام حكام القمة

خبر في الجول - 250 ألف دولار من الزمالك لـ سامسون لإقناعه بالعودة

التشكيل - الوادي وفاروف في هجوم مودرن فيوتشر.. والدح والنبريصي يقودان الإسماعيلي

كما انفرد في الجول.. الإسباني مونييز حكما لمواجهة الأهلي ضد الزمالك

مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: موعد وصول طاقم التحكيم الإسباني لـ القمة

لاعب مازيمبي لـ في الجول: تاو أهم لاعب في الأهلي.. وأتفاوض مع أندية مصرية

خبر في الجول – رغم جلسته مع كامل أبو علي.. حلبية مستمر في مقاضاة المصري