انتهت الدوري المصري - مودرن فيوتشر (0)-(1) الإسماعيلي

الأحد، 23 يونيو 2024 - 15:57

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - مودرن فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مودرن فيوتشر ضد الإسماعيلي في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

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انتهت

ق 88: علي الفيل لاعب فيوتشر يطلق رأسية ضربت العارضة عقب عرضية من ضربة ركنية.

ق 77: مباراة متوازنة في شوطها الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33. تبديلان اضطراريان للإسماعيلي بخروج محمد فوزي ومحمد بيومي ودخول أحمد عادل عبد المنعم وعصام صبحي.

ق31. مطالبات باحتساب ركلة جزاء لمودرن فيوتشر.

ق14. جوووووول أول للإسماعيلي عن طريق مروان حمدي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الإسماعيلي مودرن فيوتشر الدوري المصري
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