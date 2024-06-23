انتهت الدوري المصري - مودرن فيوتشر (0)-(1) الإسماعيلي

الأحد، 23 يونيو 2024 - 15:57

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - مودرن فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مودرن فيوتشر ضد الإسماعيلي في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
التشكيل - الوادي وفاروف في هجوم مودرن فيوتشر.. والدح والنبريصي يقودان الإسماعيلي إقالة مدرب محمد شريف من تدريب الخليج السعودي كما انفرد في الجول.. الإسباني مونييز حكما لمواجهة الأهلي ضد الزمالك سكاي: صراع رباعي على هداف شتوتجارت

انتهت

ق 88: علي الفيل لاعب فيوتشر يطلق رأسية ضربت العارضة عقب عرضية من ضربة ركنية.

ق 77: مباراة متوازنة في شوطها الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33. تبديلان اضطراريان للإسماعيلي بخروج محمد فوزي ومحمد بيومي ودخول أحمد عادل عبد المنعم وعصام صبحي.

ق31. مطالبات باحتساب ركلة جزاء لمودرن فيوتشر.

ق14. جوووووول أول للإسماعيلي عن طريق مروان حمدي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الإسماعيلي مودرن فيوتشر الدوري المصري
نرشح لكم
الرمادي عقدة المصري.. سيراميكا ينتصر بثنائية أوجولا وياسر ريان الـ12 على التوالي.. صحوة الشوط الثاني تقود بيراميدز للفوز على المقاولون عدنان حلبية يوضح أسباب الدعوى القضائية المرفوعة ضد مجلس المصري ثنائي محترف وقطري وقلبي دفاع زد.. 5 مرشحين لدعم دفاع الأهلي بعد ضياع صفقة بلعيد مران الزمالك – انتظام مهاب ياسر وظهور الونش.. وتأهيل الجزيري وفتوح خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة انتهت الدوري - المصري (0)-(2) سيراميكا.. العقدة مستمرة انتهت الدوري المصري – بيراميدز (3)-(1) المقاولون.. فوز جديد
أخر الأخبار
الرمادي عقدة المصري.. سيراميكا ينتصر بثنائية أوجولا وياسر ريان دقيقة | الدوري المصري
تأهل سيدات مصر للكرة الطائرة الشاطئية إلى أولمبياد باريس 5 دقيقة | رياضة نسائية
تشكيل يورو 2024 - ألمانيا بلا تغييرات وتعديل وحيد في صفوف سويسرا 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
الـ12 على التوالي.. صحوة الشوط الثاني تقود بيراميدز للفوز على المقاولون 15 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 – مؤتمر باستوني: لا أحب استخدام كلمة الخوف.. وفهمنا الأخطاء ضد إسبانيا 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
عدنان حلبية يوضح أسباب الدعوى القضائية المرفوعة ضد مجلس المصري 21 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 - يويفا يعلن زيادة المعايير الأمنية بعد أحداث مباراة البرتغال وتركيا 31 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 – مؤتمر سباليتي: أخطأت في التشكيل ضد إسبانيا.. ولقاء كرواتيا يؤثر على تاريخنا 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 3 مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ 4 الزمالك لـ في الجول: اجتماع بين حسين لبيب وأحمد دياب.. وفي الجول يكشف الكواليس