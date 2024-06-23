التشكيل - الوادي وفاروف في هجوم مودرن فيوتشر.. والدح والنبريصي يقودان الإسماعيلي

الأحد، 23 يونيو 2024 - 15:16

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - مودرن فيوتشر

أعلن كل من طلعت يوسف مدرب مودرن فيوتشر وإيهاب جلال مدرب الإسماعيلي تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي مودرن فيوتشر مع الإسماعيلي على استاد السلام في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

ويقود أرنولد إيبا هجوم مودرن فيوشتر في المباراة.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: محمود شعبان – علي الفيل – محمد ربيعة – جوناثان نجويم.

الوسط: غنام محمد – أحمد كاباكا – كجالي درامي.

الهجوم: محمد فاروق – عبد الكبير الوادي – أرنولد إيبا.

ويشهد تشكيل الإسماعيلي تواجد نادر فرج في وسط الملعب بجانب عبد الرحمن الدح.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد فوزي.

الدفاع: محمد بيومي - عماد حمدي - محمد دسوقي - عبد الكريم مصطفى

الوسط: نادر فرج - محمد مخلوف - عبد الرحمن الدح.

الهجوم: مروان حمدي - إريك تراوري - خالد النبريصي.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 13 برصيد 28 نقطة.

مودرن فيوتشر الإسماعيلي الدوري المصري الممتاز
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