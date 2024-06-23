الحضري يتحدث عن كواليس رحيله من المنتخب الأولمبي.. ولن أعمل مع حسام حسن

تحدث عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر السابق عن كواليس رحيله من الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي.

وأوضح الحضري أن رحيله كان بالاتفاق مع محمد بركات عضو مجلس الاتحاد المصري.

ورفض الحضري العمل مع حسام حسن المدير الفني الحالي لمنتخب مصر.

وقال عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر الأسبق عبر قناة إم بي سي مصر: "باختصار كنت متواجد في الجهاز الفني لكارلوس كيروش وبعد رحيله تواجدت مع إيهاب جلال الذي أرى إنه تعرض للظلم، وذلك وقت فترة الاتحاد المصري الحالي صاحب كل المشاكل المحيطة بالكرة المصرية الآن".

وتابع "لم أكن سعيدا وقت تواجدي في المنتخب الأولمبي وتحدثت مع محمد بركات ورحلت إلى منتخب سوريا، وفور إعلان الاتحاد السوري في وسائل الإعلام انسحب بركات من الأمر وقالوا أن الحضري رحل دون إخبارنا".

وشدد لاحضري "في وجود الاتحاد المصري الحالي، الكرة المصرية تمر بأزمة ولا توجد إيجابيات منذ حضورهم، بخلاف النادي الأهلي لإن لديهم نظام لا يتغير وهو سبب تفوقهم قاريا".

وأضاف "حازم إمام ومحمد بركات نسيوا كرة القدم في وجود الاتحاد الحالي، العالم سيبدأ الدوري الجديد ونحن لم ننته من الدور الأول".

وأوضح "الدوري المصري كان الأول في الشرق الأوسط وليس فقط في إفريقيا أو عربيا، الآن يضحكون علينا بسبب لعب كأس مصر 2022 عام 2024".

وبسؤاله عن إمكانية العمل مع كوبر إذا تواجد بالزمالك أجاب "أعمل معه في أي مكان، كوبر أمتلك عرضا من منتخب مالي ونادي الخلود الصاعد حديثا للدوري السعودي".

أما عن منتخب مصرح حاليا فقال الحضري: "إذا طلبني حسام حسن للعمل معه في الجهاز الفني لمنتخب مصر، لن أوافق على العمل لإنني حاصل على شهادات ومعايشات من الخارج وعملي دائما مع المدربين الأجانب باستثناء إيهاب جلال".

وكشف الحضري "كهربا وإمام عاشور أصدقائي لكن انضمامهما إلى الأهلي ضد مباديء النادي، وإذا كان عودتهما احتراف إذا فليعود رمضان صبحي حاليا والحضري للعمل بعد الاعتزال".

واختتم الحضري تصريحاته "تواجدت مع الزمالك 4 أشهر فقط لإنني ذهبت في ظروف سيئة و (محسبتهاش صح) لإن النادي كان يمر بأزمة كبيرة، لم أحصل على جنيه خلال فترتي في الزمالك بل دفعت من جيبي الخاص من أجل الرحيل إلى الإسماعيلي".