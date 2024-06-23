ماذا تقول لائحة الدوري عند الانسحاب.. ومصدر من الرابطة يوضح ما يحدث حال التكرار

أعلن الزمالك تمسكه بقراره بعدم خوض مباريات الدوري إلا بعد استكمال مؤجلات جميع الأندية، فماذا تقول لائحة الدوري المصري؟ هذا ما يوضحه FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق بتمسك الزمالك في الاجتماع مع مسؤولي رابطة الأندية بموقفه بعدم خوض مباريات الدوري ومنها مباراة القمة ضد الأهلي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل لحين تحقيق مطالبه ولعب جميع مؤجلات الدوري وفقا لترتيب الجولات. (طالع التفاصيل)

لكن الزمالك يتمسك (حتى الآن) بموقفه في عدم خوض أي مباراة في الدوري ومنها القمة لحين تحقيق مطالبه.

فماذا سيحدث حال لم يلعب الزمالك ضد الأهلي؟

وفقا للمادة 51 في لائحة الدوري المصري لموسم 2023-24 سيحدث التالي:

توقيع غرامات مالية طبقا لفئات المسابقات التي يحددها مجلس إدارة رابطة الأندية قبل بداية كل موسم.

اعتبار نتيجة المباراة المنحسب فيها مهزوما 2-0.

خصم (3) نقاط من رصيده بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقا لتقرير الحكم والمراقبين ولإدارة المسابقات الحق في الاستعانة بما تراه في هذا الشأن لاستيضاح وأخذ القرار طبقا للائحة.

ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة 27 من الدوري المصري.

وفي حال عدم خوض الزمالك المباراة، سيتم اعتباره مهزوما بنتيجة 2-0 وخصم 3 نقاط إضافية من رصيده في جدول الدوري.

ويحتل الزمالك المركز التاسع برصيد 34 نقطة من 20 مباراة في جدول ترتيب الدوري.

ولم توضح اللائحة ماذا يحدث إذا انسحب أي فريق في أكثر من مباراة بالموسم الواحد؟

FilGoal.com تواصل مع مصدر من رابطة الأندية لمعرفة ماذا يحدث حال انسحب أي فريق في أكثر من مباراة بالدوري.

وصرّح مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "سيتم تطبيق لائحة العقوبات تباعا بداية من خصم نقاط المباراة و3 نقاط إضافية".

وتابع "وإذا استمر في الانسحاب من المباريات بشكل متتالي سيهبط للدرجة الرابعة".

ويمتلك الزمالك مباريات 6 مؤجلة أمام طلائع الجيش في الجولة 16 وبلدية المحلة في الجولة 17 وبيراميدز في الجولة 18 والمقاولون العرب في الجولة 19 وإنبي في الجولة 22 وزد في الجولة 23.

فيما يمتلك الأهلي 8 مباريات مؤجلة ضد طلائع الجيش في الجولة 13 وبيراميدز في الجولة 14 ومودرن فيوتشر في الجولة 17 والمصري في الجولة 18 وسيراميكا كليوباترا في الجولة 19 والمقاولون العرب وسموحة وزد في الجولات 22 و23 و24.