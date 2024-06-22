مباشر يورو 2024 - بلجيكا (1)-(0) رومانيا.. ثالث أهداف لوكاكو الملغاة في البطولة

السبت، 22 يونيو 2024 - 21:56

كتب : FilGoal

لوكاكو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بلجيكا ورومانيا في يورو 2024.

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ق 66 للمرة الثالثة في يورو 2024.. هدف لوكاكو يتم إلغاؤه وهذه المرة بداعي التسلل

ق 64 جوووول لوكاكو يسجل الثاني

ق 56 لياندرو تروسار بدلا من دودي لوكيباكيو

ق 2 جووووووول مبكر.. لوكاكو يعيد الكرة للوراء وتيليمانس يرسلها في الشباك

بداية المباراة

منتخب بلجيكا يورو 2024 منتخب رومانيا
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