مباشر يورو 2024 - البرتغال (3)-(0) تركيا.. جوووول رونالدو يرفض التسجيل ويصنع الثالث
السبت، 22 يونيو 2024 - 18:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرتغال ضد تركيا في كأس الأمم الأوروبية.
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ق 56: جووووووووووووول بصناعة رائعة من رونالدو
ق 29: جووووووووول الثاني بطريقة غريبة
ق 22: جووووووووووول أول بيرناردو سيلفا
ق 7: فرصة خطيرة أولى
انطلاق المباراة
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