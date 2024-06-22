مباشر يورو 2024 - البرتغال (3)-(0) تركيا.. جوووول رونالدو يرفض التسجيل ويصنع الثالث

السبت، 22 يونيو 2024 - 18:50

كتب : FilGoal

البرتغال - تركيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرتغال ضد تركيا في كأس الأمم الأوروبية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 56: جووووووووووووول بصناعة رائعة من رونالدو

ق 29: جووووووووول الثاني بطريقة غريبة

ق 22: جووووووووووول أول بيرناردو سيلفا

ق 7: فرصة خطيرة أولى

انطلاق المباراة

تركيا البرتغال يورو 2024
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