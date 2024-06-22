مباشر الدوري المصري - طلائع (2)-(2) سموحة.. وإنبي (1)-(0) الجونة.. جووول التعااادل

السبت، 22 يونيو 2024 - 18:49

كتب : FilGoal

الاتحاد - سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي طلائع الجيش ضد سموحة، وإنبي ضد الجونة في الجولة 27 من الدوري المصري.

وتبدأ المباراتان في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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طلائع الجيش × سموحة

ق 70: جووول عمر السعيد يدرك التعادل لطلائع الجيش

ق 49: جووول مصطفى البدري بتسديدة ترتطم بالدفاع وتسكن الشباك ويقلب الطاولة لسموحة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: رأسية حكم تمر أعلى العارضة بعد عرضية أحمد خالد

ق 37: جووول مصطفى البدري يسجل التعادل مستفيدا من كرة ارتدت من القائم وأودعها في الشباك.

ق 15: عماد السيد يتصدى لركلة الجزاء التي سددها جونيور أجايي

ق 13: بطاقة حمراء لعلي حمدي لاعب طلائع الجيش بسبب إبعاد الكرة من على خط المرمى بيده، وركلة جزاء لسموحة

ق 11: ركنية من أحمد سمير تتخطى الجميع ويسددها محمد دياب في الشباك مسجلا الأول.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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إنبي × الجونة

ق 48: جووول مصطفى دويدار يسجل الأول لإنبي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 26: كالوشا يهدر بغرابة فرصة الهدف الأول بعد ركنية لكن كرته مرت بجوار القائم.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

سموحة طلائع الجيش إنبي الجونة الدوري المصري
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