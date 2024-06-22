مباشر يورو 2024 – جورجيا (1) - (1) التشيك.. مامارداشفيلي يتصدى لتسديدة لينجر

السبت، 22 يونيو 2024 - 15:32

كتب : FilGoal

لحظة تسجيل هدف التشيك الملغي ضد جورجيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي جورجيا والتشيك في ملعب فولكسبارك في ثاني جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة السادسة.

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ق 78: أوندري لينجر يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ومامارداشفيلي تصدى.

ق 66: تسديدة قوية من ماتي يوراسك لاعب التشيك من خارج منطقة الجزاء ويتصدى لها مامارداشفيلي.

ق 59: جوووول باتريك تشيك والتعادل بعد ارتطام الكرة في وجهه.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48. جوووووول أول لجورجيا عن طريق جيورجيس ميكاتوادزي.

ق47. ركلة جزاااء لجورجيا بعد لمسة يد.

ق45. حارس التشيك يتألق قبل نهاية الشوط الأول.

ق24. إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود لمسة يد.

ق22. جوووول أول للتشيك عن طريق آدم هلوزيك بتسديدة تصدى لها مامارداشفيلي وعادت في وجهه وسكنت الشباك.

ق2. مامارداشفيلي يتصدى على مرتين

انطلاق المباراة.

جورجيا التشيك يورو 2024
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