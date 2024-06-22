سكاي: بايرن كان قريبا من تكرار سيناريو موسيالا مع لامين جمال

السبت، 22 يونيو 2024 - 11:02

كتب : FilGoal

لامين جمال - إسبانيا

خطط بايرن ميونيخ لخطف الموهبة الإسبانية لامين جمال ولكنه فشل في تنفيذ مخططه.

ويقدم اللاعب الذي بم يتمم عامه الـ17 عاما مستويات رائعة مع منتخب إسبانيا في يورو 2024 التي تحتضنها ألمانيا.

وبحسب سكاي سبورت ألمانيا، فإن لامين جمال كان هدفا رئيسيا لبايرن عندما كان عمره 14 عاما.

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وأوضحت التقارير أن مسؤولي بايرن كانوا حريصين جدا على جلب اللاعب الشاب إلى ميونيخ قبل 3 سنوات، إذ رأوا أنه بإمكانه الحصول على الكرة الذهبية مستقبلا، كما فعلوا مع جمال موسيالا من قبل.

وكشفت التقارير عن عقد بايرن اجتماع مع وكيله السابق إيفان دي لا بينيا في عام 2022، لكن في النهاية لم يتحقق الانتقال لأن اللاعب لم ير أي سبب لمغادرة برشلونة.

لامين جمال بات أصغر لاعب يشارك في تاريخ بطولة أوروبا (يورو) عبر التاريخ بعمر 16 عاما و338 يوما.

برشلونة أعلن في أكتوبر الماضي تمديد تعاقده مع لامين جمال لاعب الفريق لمدة ثلاث سنوات مقبلين.

ووقع جمال على عقد جديد مع برشلونة حتى عام 2026.

ووضع برشلونة شرط جزائي في عقد اللاعب الشاب مقابل مليار يورو.

اللاعب المغربي الأصل والإسباني الجنسية يعد من ناشئي برشلونة وبات أصغر لاعب يشارك في الدوري الإسباني بعمر العمر 15 عاما إذ أنه وُلد في الـ 13 من يوليو 2007.

بايرن ميونيخ برشلونة
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