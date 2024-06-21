الزمالك: مستجدات رفع القيد.. وعواد سيحصل على عقابه بناء على التحقيقات

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 23:32

كتب : FilGoal

أحمد سالم - المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن مستجدات رفع القيد في الفترة المقبلة.

وقال سالم عبر قناة إم بي سي مصر 2: "نتفاوض مع محامي خالد بوطيب لنتوصل إلى جدولة مستحقاته ورفع القيد".

وأتم "سنعرف ما فعله محمد عواد في التحقيق وعلى أساسه سيحصل على عقابه".

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أعلن نادي الزمالك إيقاف محمد عواد حارس المرمى وإحالته للتحقيق بسبب ما بدر منه خلال مواجهة المصري.

وكان الزمالك قد خسر أمام المصري بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري.

وشهد اللقاء مشادة بين محمد عواد وحسام عبد المجيد عقب تسجيل المصري للهدف الثاني.

وكشف الزمالك في بيانه "قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي إيقاف محمد عواد حارس مرمى الفريق وإحالته للتحقيق بسبب ما بدر منه أمام الصري".

وتابع "يخضع عواد للتحقيق يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصرا بمقر النادي أمام الشؤون القانونية".

وكان نادي الزمالك قد قرر خصم 25% من قيمة عقد محمد عواد مع النادي بسبب ما بدر منه.

وشارك محمد عواد في مباراة الزمالك والمصري بعد تعرض محمد صبحي للإصابة في الدقائق الأخيرة من الإحماء قبل انطلاق اللقاء.

الزمالك الدوري المصري محمد عواد حسام عبد المجيد خالد بوطيب
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