انتهت في يورو 2024 - فرنسا (0)-(0) هولندا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فرنسا وهولندا في يورو 2024.

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ق 14 جريزمان يسدد كرة خطيرة بجوار القائم

ق 13 ماذا تفعل يا جريزمان! منع هدفا محققا لفرنسا بتعثره في المنطقة

ق 4 جريزمان يسدد ولكن فيربروجن يتصدى

ق 1 مايك ماينان يبعد الهدف الاول من جيريمي فريمبونج

بداية المباراة