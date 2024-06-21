انتهت في يورو 2024 - فرنسا (0)-(0) هولندا
الجمعة، 21 يونيو 2024 - 21:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فرنسا وهولندا في يورو 2024.
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ق 14 جريزمان يسدد كرة خطيرة بجوار القائم
ق 13 ماذا تفعل يا جريزمان! منع هدفا محققا لفرنسا بتعثره في المنطقة
ق 4 جريزمان يسدد ولكن فيربروجن يتصدى
ق 1 مايك ماينان يبعد الهدف الاول من جيريمي فريمبونج
بداية المباراة
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