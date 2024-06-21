مباشر يورو 2024 - بولندا (1)-(1) النمسا.. الشوط الثاني

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 19:00

كتب : FilGoal

بولندا - هولندا - آدم بوكسا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بولندا ضد النمسا في الجولة الثانية لدور المجموعات في يورو 2024.

لقاء الجريحين يبحث خلاله الفريقين عن أول نقاط متاحة، حيث خسرت بولندا أمام هولندا 2-1، وخسرت النمسا أمام فرنسا 1-0.

المجموعة الرابعة يتصدرها منتخب هولندا مؤقتا بفارق عدد الأهداف المسجلة عن فرنسا، ويصطدم الكبيران في العاشرة مساء.

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الشوط الثاني

ق 30 جوووول كريشتوف بيونتك يسجل التعادل لبولندا

ق 9 جوووول أول للنمسا من جيرنوت تراونر بعد عرضية من فيليب مويني

بداية المباراة

بولندا النمسا يورو 2024
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