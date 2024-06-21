انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الداخلية.. فوز صعب

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 18:55

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي - الداخلية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الداخلية في لقاء مؤجل من الجولة 12 لـ الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، بفارق 20 نقطة عن المتصدر بيراميدز الذي لعب 8 مباريات أكثر.

فيما يتذيل الداخلية الترتيب برصيد 15 نقطة من 25 مباراة.

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انتهت

ق 90+3: عبد القادر بعد مجهود فردي يسدد كرة قوية يتصدى لها الحارس

ق 84: جووول الثااااني.. السولية يسجل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء

ق 83: مشاركة طاهر بدلا من كهربا

ق 76: مشاركة السولية وعبد القادر بدلا من رضا سليم وأفشة

ق 74: موديست وكهربا يهدران فرصة تسجيل الهدف الثاني

ق 60: مشاركة موديست وكوكا بدلا من كريم فؤاد وحسين الشحات

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: جووول كريم يحيى يسجل من علامة الجزاء

ق 42: ركلة جزاااء يتحصل عليها إسلام عبد النعيم بعد عرقلة من ياسر إبراهيم

ق 19: جووول أووول.. أفشة يسجل الأول ضد الداخلية بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد تمهيد بالصدر من كهربا

ق 13: تسديدة أولى من إمام عاشور تمر بجوار القائم دون خطورة

بداية اللقاء

الأهلي الداخلية الدوري المصري
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