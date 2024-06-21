انتهت يورو 2024 – سلوفاكيا (1) - (2) أوكرانيا

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 15:44

كتب : FilGoal

إيفان شرانز - أوكرانيا - سلوفاكيا - يورو 2024

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي سلوفاكيا وأوكرانيا التي تقام في ثاني جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة الخامسة في ملعب مركور شبيل آرينا.

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انتهت

ق 80: جووووول رومان ياريمشوك بعد استلام رائع للكرة ثم تسديدة في المرمى.

ق54: جووووووووول أوكرانيا تدرك التعادل بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء عن طريق ميكولا شابارينكو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سلوفاكيا بهدف دون رد.

ق43: تسديدة من زينشينكو من ركلة حرة تصدى لها دوبرافكا.

ق34: هجمة خطيرة لمنتخب أوكرانيا انتهت بتسديدة في القائم الأيمن للمرمى لكن تم احتساب تسلل في النهاية.

ق18: جووووووووول أووووول لسلوفاكيا برأسية من إيفان شرانز.

ق17: أناتولي تروبين حارس أوكرانيا يواصل تألقه ويتصدى لتسديدة ديفيد هانكو من ركلة حرة.

ق11: تسديدة زاحفة من إيفان سانشيز لاعب سلوفاكيا لكن حارس أوكرانيا تصدى له.

ق10: تسديدة من لوكاس هاراسلين لكن تصدى لها حارس أوكرانيا.

انطلاق المباراة.

سلوفاكيا أوكرانيا يورو 2024
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