تشكيل يورو 2024 – غياب لونين.. وسلوفاكيا تحافظ على قائدي الانتصار

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 15:23

كتب : FilGoal

بلجيكا × سلوفاكيا

أعلن سيرهي ريبروف مدرب أوكرانيا ونظيره فرانشيسكو كالزونا المدير الفني لسلوفاكيا تشكيلتي فريقيهما استعدادا للقاء اليوم.

ويلتقي منتخب أوكرانيا مع سلوفاكيا في ملعب مركور شبيل آرينا في ثاني جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

ويتصدر منتخب رومانيا المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن سلوفاكيا.

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فيما يأتي منتخب بلجيكا ثالثا بدون أي نقطة بفارق الأهداف عن أوكرانيا كذلك.

وحافظت سلوفاكيا على قوامها الأساسي الذي فازت به على بلجيكا فيما يغيب أندري لونين حارس مرمى أوكرانيا عن اللقاء بعدما تواجد كأساسي ضد رومانيا.

وجاء تشكيل أوكرانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أناتولي تروبين

الدفاع: أوليكساندر تيمشيك – إليا زابارني – ميكولا ماتفيينكو – أوليكساندر زينشينكو

الوسط: أندري يارمولينكو - فلاديمير برازكو – ميكولا شابارينكو - جيورجي سوداكوف – ميهايلو مودريك

الهجوم: أرتيم دوفبيك

أما تشكيل سلوفاكيا فجاء كالتالي:

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا

الدفاع: بيتر بيكاريك - دينيس فافرو - ميلان شكرينيار - دافيد هانكو

الوسط: يوراي كوتشكا - ستانيسلاف لوبوتكا - أوندري دودا

الهجوم: إيفان شرانز - روبرت بوزينيك - لوكاس هاراسلين

يورو 2024 أوكرانيا سلوفاكيا
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