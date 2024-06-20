مباشر يورو 2024 - إسبانيا (0)-(0) إيطاليا.. بطاقة صفراء للبديل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيطاليا ضد إسبانيا في يورو 2024.

ويلتقي الفريقان على ملعب جيلسنكرشين معقل شالكة في مباراة تبدأ العاشرة مساءً.

وتعد تلك المواجهة الثامنة بين إيطاليا وإسبانيا في اليورو وهي الأكثر تكرارا في تاريخ البطولة.

وإجمالا التقى الفريقان في 47 مباراة فاز منتخب إسبانيا في 14 وإيطاليا في 11 وتعادلا في 14 مباراة.

ويتصدر منتخب إسبانيا الترتيب برصيد 3 نقاط ويليه إيطاليا بفارق الأهداف.

ويحتل منتخب كرواتيا المركز الرابع بنقطة وحيدة ويتفوق عليه بفارق الأهداف ألبانيا بنفس الرصيد من النقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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ق 46: بطاقة صفراء لكريستانتي بعد 20 ثانية من مشاركته كبديل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: كييزا يسدد كرة قوية بعيدة عن المرمى بعد مرتدة إيطالية سريعة

ق 25: فابيان رويز يطلق تصويبة صاروخية يمنعها دوناروما ببراعة لركنية

ق 23: دوناروما يتألق أمام موراتا

ق 15: بطاقة صفراء لدوناروما

ق 10: عرضية من موراتا بعد مرتدة سريعة ورأسية نيكو ويليامز تمر بجوار القائم

ق 2: أوووووه دوناروما يتألق ويتصدى لرأسية بيدري ببراعة بعد عرضية نيكو ويليامز

بداية اللقاء