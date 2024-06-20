استراحة في يورو 2024 - إنجلترا (1)-(1) الدنمارك.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا ضد الدنمارك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ليورو 2024.

ويلتقي الفريقان على ملعب فرانكفورت أرينا في ألمانيا التي تستضيف البطولة حتى 14 يوليو المقبل.

ويتصدر الأسود الثلاثة الترتيب برصيد 3 نقاط، فيما يحتل منتخب سلوفينيا الوصافة برصيد نقطتين من تعادلين.

ويحتل منتخب الدنمارك المركز الثالث برصيد نقطة وبنفس الرصيد يأتي منتخب صربيا الذي تعادل منذ قليل مع سلوفينيا.

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نهاية الشوط الأول

ق42 تسديدة قوية من هويبرج يتصدى لها جوردان بيكفورد

ق33 هدف التعادل لمنتخب الدنمارك عن طريق هيولامند بعد تسديدة ارضية زاحفة.

ق17 هاري كين يسجل الهدف الاول لمنتخب إنجلترا بعد متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء

ق12 تسديدة قوية من فيل فودين تمر أعلى مرمى منتخب الدنمارك بقليل

ق2 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إنجلترا عن طريق والكر لكن شتتها الدفاع بنجاح

انطلاق المباراة