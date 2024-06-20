ممدوح عيد: الأهلي والزمالك لهما تاريخ ضخم.. وبيراميدز لديه مشجعين أكثر من الشباب

تحدث ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز عن منافسة فريقه على لقب الدوري بالوقت الحالي.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة من 24 مباراة ولم يخسر سوى مباراة وحيدة.

وأشاد عيد بتاريخ الأهلي والزمالك الضخم لكنه يرى أن كرة القدم المصرية تستحق أن تمتلك أكثر من فريقين كبيرين.

وقال ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز في حوار مطول لصحيفة ذا ناشيونال: "نحن نادي تأسس في 2008 بصعيد مصر وتحديدا في بني سويف، قام مؤسس النادي بعمل جيد لكن استلمنا ملكيتنا الحالية في 2019، ونفتخر كوننا مصريين ونمثل مصر في كل مكان".

وتابع "اسمنا بيراميدز، وحجارة الأهرامات جاءت من صعيد مصر مثلنا ثم انتقلت عبر نهر النيل، بعد ذلك أصبحت الأهرامات فخر مصر ونحن نعمل شيئا فشيئا لجعل المصريين فخورين بهذا النادي".

وأوضح "نعمل على إنشاء أساس قوي مثل الأهرامات، لا نريد أن نكون ناديا يقدم أداء جيدا لمدة عام ثم يختفي، نحن فخورون بأننا حافظنا على مكانتنا بأول ثلاثة مراكز بالخمس سنوات الماضية، واحتل الفريق المركز الثاني بآخر موسمين".

وكشف ممدوح عيد "فخورون بعملنا مع الأكاديمية لتطوير المدربين واللاعبين، في نهائي أمم إفريقيا تحت 20 عاما كان لدينا خمسة لاعبين على أرض الملعب بما في ذلك أفضل لاعب في المسابقة".

أما عن المنافسة فأجاب "بالطبع من الصعب بناء ناد لكرة القدم في ظل هيمنة الزمالك والأهلي، إنهما ناديا مميزان للغاية ولهما إرث وتاريخ ضخم، لكننا نؤمن أن كرة القدم المصرية تستحق أن يكون لديها أكثر من ناديين كبيرين، يجب أن يكون هناك طموح لأربعة أو خمسة أندية كل موسم للفوز بالدوري وهذا سيكون مفيدا للأهلي والزمالك أيضا والمنتخب الوطني".

وبسؤاله عن هل يمتلك النادي مشجعين أوضح "لدينا مشجعين من صعيد مصر حيث بداية النادي، لا يمكن مقارنتنا مع وجود أندية لأكثر من مائة عام".

وأضاف "مازلنا ناديا شابا وننمو ببطء لكن لدينا مشجعين شباب أكثر من المشجعين الأكبر سنا، فعندما يبلغ شخص ما 50 أو 60 عاما فمن الصعب أن يغير انتمائه".

وشدد ممدوح عيد "ليس من السهل الفوز بالألقاب في كرة القدم المصرية ولو كان الأمر كذلك لكانت هناك فرق أخرى قد فازت، نتمنى الوصول لأبعد نقطة وأن نكون أفضل مما نحن عليه اليوم ولدينا احترام للجميع".

واختتم تصريحاته "أبرز المشكلات التي تواجد كرة القدم المصرية؟ أفضل التركيز على الإيجابيات وأنا متفائل بالمستقبل".