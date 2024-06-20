الأولمبية المصرية: صلاح يحمل علم مصر بافتتاح الأولمبياد حال مشاركته

الخميس، 20 يونيو 2024 - 12:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح - علم مصر

كشف ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن الاستقرار على حمل محمد صلاح لعلم مصر بافتتاح أولمبياد باريس حال مشاركته.

ولم يعلن روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن الثلاثي المشارك فوق السن والذي من المقرر إعلانه يوم 3 يوليو المقبل.

وقال ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عبر قناة أون تايم سبورتس: "لم يتم الاستقرار على حامل علم مصر في الافتتاح".

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وكشف "نؤخر الأمر في انتظار معرفة ثلاثي الكبار في كرة القدم، وإذا تواجد محمد صلاح فمن الضروري أن يحمل علم مصر".

وتابع إدريس "تأهل 150 رياضيا مصريا إلى أولمبياد باريس حتى الآن وهو أكبر عدد في تاريخ مصر، وربما يزيد الرقم بـ 1 أو 2".

وكشف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية "نتوقع حصد من 7 إلى 11 ميدالية في أولمبياد باريس، ورفع الأثقال قد يمنحنا ميدالية ذهبية، ولكن يجب أن يعلم الناس أن بخلاف هذه اللعبة هناك قرعة مما قد يضع ممثل مصر أمام بطل العالم مبكرا".

وواصل "كرة اليد دائما في منافسة، ولدي إحساس أن منتخب كرة القدم سيحصد ميدالية، إذا سألتني ليه هأقولك مش عارف".

أما عن مكافآت الأولمبياد للبطل المصري فأوضح "بعد تدخل عدد من الرعاة، سيحصل من يحصد ميدالية لمصر بأولمبياد باريس سيكون 5 ملايين جنيه على أقل تقدير".

واختتم إدريس تصريحاته "اتخذنا قرارا بالنسبة للبعثة المصرية في أولمبياد باريس بسفر كل فريق قبل أولى مبارياته بـ 3 أيام وعودته بعد انتهاء مسابقته بيوم".

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