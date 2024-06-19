يورتشيتش: سوء سبب عدم فوز بيراميدز بنتيجة أكبر.. ولا يزال الدوري طويلا

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 22:50

كتب : FilGoal

كرونوسلاف يورشيتش

أعرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز عن سعادته بتحقيق الفوز الحادي عشر على التوالي في مسابقة الدوري.

وتغلب بيراميدز على بلدية المحلة بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري.

وحقق بيراميدز الفوز الحادي عشر على التوالي بالدوري ليبتعد بصدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 59 نقطة.

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وقال يورتشيتش بعد الفوز: "أشكر اللاعبن على مجهودهم الكبير والمتواصل في المرحلة الماضية والوصول للفوز الحادي عشر على التوالي والابتعاد بالصدارة".

وتابع "المجهود الكبير المبذول كان سببا في الفوز المهم والابتعاد بصدارة الدور".

وأضاف المدرب الكرواتي "بيراميدز استحق الفوز ولولا سوء الحظ الذي صادف اللاعبين في تسجيل الفرص السهلة لحقق الفوز بنتيجة أكبر من الهدفين".

وشدد "الجهاز الفني سيعمل مع اللاعبين على ضرورة استغلال الفرص في المباريات المقبلة".

وواصل الكرواتي "الدوري لا يزال طويلا والمنافسات متواصلة، ولابد من التركيز واستمرار الانتصارات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال خسارة نقاط مستقبلا".

واختتم يورتشيتش تصريحاته "أرضية استاد السويس لم تساعد الفريق على تقديم الكرة المعروف بها، ويجب الاهتمام بالأرضية مستقبل للحفاظ على اللاعبين ومتعة كرة القدم".

وابتعد بيراميدز بالصدارة بعدما رفع رصيده إلى 59 نقطة، بينما بلدية المحلة توقف رصيده عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.

ولم تتوقف انتصارات بيراميدز منذ التعادل السلبي أمام طلائع الجيش في 5 أبريل الماضي.

وحصد بيراميدز 33 نقطة من آخر 11 مباراة خاضهم في الدوري بالعلامة الكاملة.

الدوري المصري بيراميدز
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