تشكيل يورو 2024 – تبديل لسويسرا.. ومهاجم وحيد لاسكتلندا

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 21:06

كتب : FilGoal

المجر - سويسرا

أجرى مورات ياكين مدرب سويسرا تبديلا وحيدا على تشكيل فريقه أمام اسكتلندا.

ويلتقي المنتخبان في ثاني جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة الأولى في ملعب راين إينرجي ستاديون.

ويشارك في سويسرا شيردان شاكيري بدلا من كوادو دواه.

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وجاء تشكيل سويسرا كالتالي:

في حراسة المرمى: يان سومر

في الدفاع: ريكاردو رودريجيز- مانويل أكانجي- فابيان شار

في الوسط الدفاعي: روبن فارجاس- جرانيت تشاكا- ريمو فرويلير- سيلفان ويدمير

في الوسط الهجومي: ميشيل أيبشير- شيردان شاكيري

في الهجوم: دان ندوي

أما تشكيل اسكتلندا فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: أنجوس جون

في الدفاع: أندرو روبرتسون- كيران تيرني- جاك هيندري- جرانت هانلي- توني رالستون

في الوسط: جون ماكجين- كالوم مكجريجور- بيلي جيلمور- سكوت مكتوميناي

في الهجوم: تشي آدامز

ويحتل منتخب سويسرا المركز الثاني في المجموعة بثلاث نقاط خلف ألمانيا صاحبة الصدارة بست نقاط.

فيما يأتي منتخب اسكتلندا رابعا بدون أي نقطة بفارق الأهداف عن المجر الثالثة.

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