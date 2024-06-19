انتهت الدوري المصري - بلدية المحلة (0)-(2) بيراميدز.. نهاية المباراة

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 18:49

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - بيراميدز ضد سموحة

يستضيف بلدية المحلة فريق بيراميدز ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري.

وويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة من 23 مباراة خاضهم الفريق، بينما بلدية المحلة في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة من 24 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق75 جووووووول الثاني من أحمد سامي

ق61 مشاركة الشيبي وكريم حافظ وفيستون ماييلي بدلا من أحمد فتحي ومحمد حمدي ولاكاي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق31 هدف ملغي لإبراهيم عادل

ق24 جوووول رائع من فخري لاكاي

انطلاق المباراة

الدوري المصري بيراميدز بلدية المحلة
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