انتهت يورو 2024 – ألمانيا (2) - (0) المجر.. انتصار جديد للماكينات

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي ألمانيا والمجر التي تقام في ملعب إم إتش بي آرينا في ثاني جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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نهاية المباراة بانتصار ألمانيا بهدفين دون رد.

ق90: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق67: جوووووووول جوندوجان يسجل الهدف الثاني لألمانيا بتسديدة زاحفة بعد عرضية من الناحية اليسرى من ماكسيميليان ميتلشتيت.

ق62: تسديدة من موسيالا مرت لخارج الملعب.

ق60: منتخب المجر كاد يدرك التعادل من رأسية عن طريق بارناباس فارجا مرت أعلى المرمى بقليل.

ق60: هدوء في مجريات المباراة.

ق55: تسديدة من كروس تصدى لها جولاسي على مرتين.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ألمانيا بهدف دون رد.

ق45+2: عرضية من سوبوسلاي من ركلة حرة حولها لاعب المجر برأسية تصدى لها نوير وتابعها آخر في الشباك لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ق44: تسديدة رائعة من موسيالا ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق42: تسديدة من فيرتز مرت إلى خارج الملعب.

ق29: تسديدة من سوبوسلاي شتتها روديجير.

ق26: يا رباااااه، سوبوسلاي أطلق صاروخية من ركلة حرة أبعدها نوير ببراعة وشتتها الدفاع من على خط المرمى.

ق22: جووووووول موسيالا يسجل الهدف الأول لألمانيا من داخل منطقة الجزاء بعدما استغل جوندوجان ارتباكا وخطف الكرة وراوغ الحارس ومررها للاعب بايرن الذي أودعها الشباك.

ق12: روبرت أندريش أطلق تسديدة قوية لكن دفاع المجر أبعدها.

ق11: كاي هافيرتز كاد يسجل الهدف الأول لألمانيا بعد تسديدة قوية لكن تصدى لها بيتر جولاسي وحولها لركلة ركنية.

انطلاق المباراة.