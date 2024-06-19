انتهت يورو 2024 – كرواتيا (2) - (2) ألبانيا.. تعادل مثير
الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 15:35
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كرواتيا ضد ألبانيا في مجموعات يورو 2024.
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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.
ق90+5: جوووووووووووول التعاااااادل لألبانيا عن طريق كلاوس ججاسولا.
ق76: جووووووووووول ثااااان لكرواتيا عن طري الخطأ من كلاوس ججاسولا.
ق74: جووووووول كراماريتش يدرك التعادل بتسديدة زاحفة.
ق50: تسديدة من ماريو باساليتش تصدى لها حارس ألبانيا.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم ألبانيا بهدف دون رد.
ق 31: الثاني يضيع من أساني.
ق 11: جووووووووول أول ألبانيا بضربة رأسية من كاظم لاسي.
انطلاق المباراة.
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