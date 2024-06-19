مواعيد مباريات اليوم – الأربعاء 19 يونيو والقنوات الناقلة.. الدوري المصري ويورو

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 10:56

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان - ألمانيا واسكتلندا - يورو 2024

تستكمل اليوم مباريات الجولة 26 من الدوري المصري وذلك عندما يلعب بيراميدز ضد بلدية المحلة.

ويستعرض معكم FilGoal.com مباريات اليوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024.

ويلعب بلدية المحلة ضد بيراميدز في تمام الساعة السابعة مساء في المباراة التي تقام على استاد السويس الجديد.

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وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس ويعلق عليها محمود أبو الركب.

في مباراة أخرى يلعب سيراميكا كليوباترا ضد مودرن فيوتشر في تمام الساعة السابعة على استاد المقاولون العرب، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 ويعلق عليها محمد عفيفي.

وفي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 تقام 4 مباريات الأولى بين كرواتيا وألبانيا في تمام الرابعة عصرا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1، ويعلق عليها حفيظ دراجي.

المباراة الثانية تجمع بين ألمانيا والمجر في تمام السابعة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 2 ويعلق عليها حسن العيدروس.

وأخيرا يلعب منتخب اسكتلندا ضد سويسرا في تمام العاشرة مساء وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1، ويعلق عليها أحمد البلوشي.

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يورو 2024 ألمانيا الدوري المصري
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