شكرا روبن هارناك

من منتخب البرتغال إلى روبن هارناك: شكرا على حسن تعاونك معنا.

وخطف منتخب البرتغال فوزا قاتلا من أنياب منافسه التشيك بهدفين لهدف مساء اليوم الخميس في ملعب فولكسبارك.

وأقيمت المباراة في ختام الجولة الأولى من يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

افتتتح لوكاس بروفود أهداف المباراة للتشيك في الدقيقة 62.

وأدرك منتخب البرتغال عقب سبع دقائق بهدف عكسي سجله روبن هارناك في مرماه بالخطأ.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل فرانشيسكو كونسيساو هدف انتصار البرتغال بعدما استغل خطأ قاتل من روبن هارناك في تشتيت الكرة.

بتلك النتيجة يتصدر منتخب تركيا المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن البرتغال.

فيما يأتي منتخب التشيك ثالثا وأخيرا جورجيا رابعا بدون أي نقطة.

تشكيل المنتخبين

تشكيل يورو 2024 – رونالدو أساسي مع البرتغال.. ومهاجمان يقودان التشيك 🇵🇹🇨🇿📋 متنساش تدخل على Takhmeen Fil 90 على ابليكيشن Ana Vodafone وخمن واكسب هدايا من ميجابايتس لتلفزيون سامسونجhttps://t.co/ueCYMdwIe0#في_اليورو #EURo2024 pic.twitter.com/dER0TW5rrB — FilGoal (@FilGoal) June 18, 2024

ملخص المباراة

بدأ المباراة بهجوم من البرتغال مقابل تحفظ دفاعي من التشيك واعتماد على الهجمات المرتدة.

وسدد برونو فيرنانديز كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بأقدام الدفاع مرت أعلى العارضة في فرصة خطيرة لمنتخب البرتغال.

وأرسل برونو تمريرة إلى رونالدو داخل منطقة الجزاء الذي استقبل الكرة وسددها مباشرة لكن الحارس ستانيك تصدى له ببراعة.

ومرة أخرى هدد رونالدو مرمى التشيك بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس من جديد تصدى له وأبعد الكرة عن المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني استمرت محاولات البرتغال وسدد ديوجو دالوت كرة قوية مرت أعلى عارضة مرمى التشيك.

وحصل منتخب البرتغال على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء سددها رونالدو بقوة لكن الحارس أمسك الكرة بثبات.

وعلى عكس سير اللعب نجح منتخب التشيك في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 62 بتسديدة مباشرة من خارج منطقة الجزاء من لوكاس بروفود لم يستطع حارس البرتغال التصدي لها.

وانتفض منتخب البرتغال بعد هدف التشيك وهاجم بقوة إلى أن نجح في إحراز التعادل في الدقيقة 69 عن طريق روبن هراناتش مدافع التشيك بالخطأ في مرماه.

وجاء الهدف بعد رأسية من نونو مينديز أبعدها الحارس وارتدت في جسد المدافع وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 87 أرسل كانسيلو عرضية قابلها رونالدو برأسية ارتطمت في القائم الأيسر وتابعها جوتا في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للبرتغال.

لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل على رونالدو أثناء العرضية.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع أرسل بيدرو نيتو عرضية لم يستطع هارناك تشتيتها ليجد كونسيساو ويودعها في الشباك معلنا عن هدف الانتصار القاتل للبرتغال.