انتهت يورو 2024 – البرتغال (2)-(1) التشيك.. فوز رفاق رونالدو
الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 21:41
كتب : FilGoal
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نهاية المباراة بفوز البرتغال
ق 92: جووووووووول كونسيساو والهدف القاتل
ق 87: إلغاء الهدف بسبب تسلل رونالدو
ق 86: جووووول جوتا والثاني في الوقت القاتل
ق69: جووووووول التعادل بالنيران الصديقة
ق 62: جووووووووووول الأول
انطلاق المباراة.
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