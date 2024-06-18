انتهت يورو 2024 – البرتغال (2)-(1) التشيك.. فوز رفاق رونالدو

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 21:41

كتب : FilGoal

البرتغال - التشيك - رونالدو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي البرتغال والتشيك التي تقام في ملعب فولكسبارك في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات من يورو 2024.

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نهاية المباراة بفوز البرتغال

ق 92: جووووووووول كونسيساو والهدف القاتل

ق 87: إلغاء الهدف بسبب تسلل رونالدو

ق 86: جووووول جوتا والثاني في الوقت القاتل

ق69: جووووووول التعادل بالنيران الصديقة

ق 62: جووووووووووول الأول

انطلاق المباراة.

البرتغال التشيك يورو 2024
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