انتهت الدوري المصري – زد (1)-(2) فاركو.. التعادل
الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 19:01
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة زد ضد فاركو في الجولة 26 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بالتعادل 2-2
ق 102: جووووووووول الثاني والتعادل عن طريق البانوبي
ق 73: جوووول الثاني فاركو
ق 63: أووووه ركلة الجزاء تضيع للمرة الثانية والحارس يتصدى
ق 60: إعادة ركلة الجزاء بسبب تقدم الحارس
ق 59: شيكا يتصدى لركلة جزاء
ق 49: جوووول التعادل بضربة رأسية من عمرو ناصر
ق 33: جوووول شادي حسين والأول
انطلاق المباراة.
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