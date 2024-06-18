انتهت الدوري المصري – زد (1)-(2) فاركو.. التعادل

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 19:01

كتب : FilGoal

زد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة زد ضد فاركو في الجولة 26 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل 2-2

ق 102: جووووووووول الثاني والتعادل عن طريق البانوبي

ق 73: جوووول الثاني فاركو

ق 63: أووووه ركلة الجزاء تضيع للمرة الثانية والحارس يتصدى

ق 60: إعادة ركلة الجزاء بسبب تقدم الحارس

ق 59: شيكا يتصدى لركلة جزاء

ق 49: جوووول التعادل بضربة رأسية من عمرو ناصر

ق 33: جوووول شادي حسين والأول

انطلاق المباراة.

زد فاركو الدوري المصري
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