انتهت يورو 2024 – تركيا (3) - (1) جورجيا.. انتصار الأتراك

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 18:46

كتب : FilGoal

أردا جولر - تركيا وجورجيا - يورو 2024

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي تركيا وجورجيا التي تقام في ملعب سيجنال إيدونا بارك في أولى جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة السادسة.

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نهاية المباراة بانتصار تركيا بثلاثة أهداف لهدف.

ق90+7: جوووووووول ثاااااالث كريم أكتورك أوجلو يسجل الهدف والقاتل لتركيا في المرمى الخالي من حارسه.

ق90+6: القائم الأيمن يحرم جورجيا من هدف محقق وبعدها حول صامت أكايدن التسديدة لركلة ركنية.

ق90+4: يا رباااه منتخب جورجيا يهدر التعادل في الثواني الأخيرة بعدما مرت تسديدة جيورج ميكوتادزي بجوار المرمى بقليل.

ق70: العارضة تحرم جورجيا من هدف رائع بعد مرور جميل من جيورجي تزيتايشفيلي.

ق66: جووووووووووول أردا جولر يسجل الهدف الثاني لتركيا بتسديدة صاروخية.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق36: تسديدة قوية من جيورج ميكوتادزي مرت بجوار المرمى بقليل.

ق33: جووووووووول التعادل لجورجيا عن طريق جيورج ميكوتادزي بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

ق28: إلغاء الهدف الثاني بداعي التسلل.

ق27: جووووول كنان يلدز يسجل الهدف الثاني سريعا جدا لتركيا.

ق26: جووووووول ميرت مولدر يسجل الهدف الأول لتركيا بتسديدة رائعة على الطائر.

ق12: تسديدة زاحفة من أنزور ميكفابيشفيلي لكن تصدى لها حارس تركيا.

ق10: تسديدة زاحفة رائعة من كان أيهان ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى جورجيا.

انطلاق المباراة.

تركيا جورجيا يورو 2024
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