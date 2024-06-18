انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(1) الأهلي.. انتصار أحمر

يستضيف الاتحاد السكندري فريق الأهلي ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري على استاد برج العرب.

ويحتل الأهلي المركز السادس برصيد 36 نقطة من 16 مباراة بينما الاتحاد في المركز السابع بنفس عدد النقاط من 25 مباراة.

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نهاية المباراة

ق86 خروج عمر كمال للإصابة ومشاركة طاهر محمد، ونزول موديست بدلا من كهربا

ق73 دخول أفشة وديانج بدلا من إمام عاشور ومروان عطية

ق68 جوووووول كهربا برأسية من عرضية الشحات

ق64 عبد القادر يهدر هدفا محققا

ق62 إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب كرة مشتركة بين عمر كمال وسيف تقا

ق59 جووووول أكرم توفيق بالقدم اليسرى

ق52 تسديدة قوية من عمرو صالح ولكن بعيدة عن مرمى الشناوي

انطلاق الشوط الثاني

الدفع بناصر ناصر بدلا من مورو ساليفو

نهاية الشوط الأول

ق45 ست دقائق وقت بدل من الضائع

ق40 تسديدة قوية من أحمد عبد القادر من خارج منطقة الجزاء ولكن المهدي سليمان يتألق

ق30 تمريرة عرضية أرضية من عبد القادر تصل إلى كهربا ولكن تسديدة تتحول لركنية

ق25 ضغط أهلاوي مستمر

ق19 كهربا يهدر بغرابة

ق13 تسديدة من عبد القادر لكن المهدي سليمان يتألق

ق12 خطأ من المهدي سليمان لكن كهربا يفشل في استغلال الخطأ

ق10 هجمة من كهربا ولكن عرضية بعيدة عن المرمى

ق7 سقوط محمد عبد المنعم في كرة مشتركة

ق1 تسديدة من بواتينج في الدقيقة 26 والشناوي يتصدى بسهولة

انطلاق المباراة