مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي.. انطلاق المباراة

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 18:43

كتب : FilGoal

عمر كمال - الأهلي ضد الاتحاد

يستضيف الاتحاد السكندري فريق الأهلي ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري على استاد برج العرب.

ويحتل الأهلي المركز السادس برصيد 36 نقطة من 16 مباراة بينما الاتحاد في المركز السابع بنفس عدد النقاط من 25 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

---------------------

ق1 تسديدة من بواتينج في الدقيقة 26 والشناوي يتصدى بسهولة

انطلاق المباراة

الدوري المصري الأهلي الاتحاد
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري – زد (0)-(0) فاركو.. انطلاق المباراة أجايي يخطف انتصارا قاتلا لـ سموحة أمام الداخلية بالدوري في إثارة الوقت بدل من الضائع تشكيل الاتحاد – بوتنج يقود الهجوم ضد الأهلي تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم ضمن 4 تغييرات لـ كولر أمام الاتحاد انتهت الدوري المصري - سموحة (3)-(2) الداخلية.. فوز الموج الأزرق مواعيد مباريات الثلاثاء 18 يونيو - الأهلي ضد الاتحاد.. والظهور الأول لـ رونالدو في اليورو مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول هوية حكام القمة بين الأهلي والزمالك قبل لقاء فاركو.. 4 لاعبين مهددين بالغياب عن الزمالك ضد الأهلي
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري – زد (0)-(0) فاركو.. انطلاق المباراة 3 دقيقة | الدوري المصري
على خطى شقيقه.. إيثان مبابي يغادر سان جيرمان مجانا 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر يورو 2024 – تركيا (0) - (0) جورجيا.. انطلاق المباراة 17 دقيقة | ألمانيا 2024
مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي.. انطلاق المباراة 20 دقيقة | الدوري المصري
أجايي يخطف انتصارا قاتلا لـ سموحة أمام الداخلية بالدوري في إثارة الوقت بدل من الضائع 37 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل يورو 2024 – أردا جولر أساسي مع تركيا.. وكفارا يقود جورجيا 53 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - ليكيب: مبابي يغيب عن مباراة فرنسا ضد هولندا 56 دقيقة | ألمانيا 2024
تشكيل الاتحاد – بوتنج يقود الهجوم ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 2 ميسي يرد على تصريحات مبابي.. ويتحدث عن الاعتزال 3 انتهت دورة الترقي - منتخب السويس (1) - (0) حرس الحدود.. سبورتنج (1) - (0) الترسانة 4 جوميز: من الممكن سؤال السعيد لماذا يلاعبك هذا المدرب الغبي في مركز مختلف.. وموقفي من سامسون