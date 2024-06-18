مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي.. انطلاق المباراة

يستضيف الاتحاد السكندري فريق الأهلي ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري على استاد برج العرب.

ويحتل الأهلي المركز السادس برصيد 36 نقطة من 16 مباراة بينما الاتحاد في المركز السابع بنفس عدد النقاط من 25 مباراة.

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ق1 تسديدة من بواتينج في الدقيقة 26 والشناوي يتصدى بسهولة

انطلاق المباراة