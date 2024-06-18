انتهت الدوري المصري - سموحة (3)-(2) الداخلية.. فوز الموج الأزرق

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 15:49

كتب : FilGoal

الاتحاد - سموحة - دوكو دودو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سموحة ضد الداخلية في الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق99 جوووووول أجايي يخطف الفوز

ق93 طرد أحمد سامي و3 بطاقات صفراء للجهاز الفني لسموحة

ق92 جوووول حسام حسن يسجل هدفا قاتلا

ق63 نزول أجايي بدلا من فادي فريد

ق48 جووووول كريم يحيى يتقدم للداخلية من ركلة جزاء

ق46 ركلة جزاء مبكرة للداخلية بعد لمسة يد على عبد الرحمن عامر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47. جوووول التعادل للداخلية عن طيرق شريف دابو بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

ق13. جووول أول لسوحة عن طريق حسام حسن بعد عرضية داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة في المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الدوري المصري سموحة الداخلية
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