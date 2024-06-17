عبد الواحد السيد: سيكون لنا وقفة لما نتعرض له.. ولنبحث عن دوري آخر إذا لا يريدونا

أبدى عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك غضبه الشديد بسبب ما يتعرض له فريقه من الحكام.

الزمالك خسر من المصري بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

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وقال عبد الواحد السيد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أنا كنادي الزمالك أحتاج إلى العدل. لم أتحدث عن الحكام من قبل، ولكن ما يحدث زاد عن الحد".

وأضاف "في كل مرة يخرجون بمبرر جديد، مرة أن الحكم لم يشاهد الكرة ومرة إن الحكم ليس مقتنعا، نحن من ندفع الثمن. اليوم في ركلة الجزاء واضحة تماما للجميع ولا تحتاج لنقاش".

مدير الكرة أتبع "سيكون للنادي وقفة مع ما يحدث بعدما أتحدث مع الإدارة أولا. (مش عايزين الزمالك في الدوري نشوف دوري تاني نلعب فيه)".

عبد الواحد السيد أكمل "لم نكن مضغوطين لكن نتعرض لتحجيم من الحكم. نحصل على بطاقات صفراء في كرات ومثلها لا يتعرض لاعبو المنافس لأي إنذارات فيها

الفوز رفع رصيد المصري إلى 42 نقطة في وصافة الترتيب من 25 مباراة، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 31 نقطة في المركز الـ12 من 19 مباراة.