مباشر يورو 2024 – فرنسا (0)-(0) النمسا.. مبابي يهدر الأول

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 21:55

كتب : FilGoal

فرنسا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فرنسا ضد النمسا في بطولة يورو 2024.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 19 جريزمان يسدد والكرة تصطدم بالعارضة

ق9 كيليان مبابي يسدد كرة خطيرة ولكن الحارس بينتز يتصدى

انطلاق المباراة

فرنسا يورو 2024 النمسا
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