انتهت يورو 2024 – فرنسا (1)-(0) النمسا.. فوز الديوك

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 21:55

كتب : FilGoal

فرنسا - النمسا - فرصة مبابي الضائعة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فرنسا ضد النمسا في بطولة يورو 2024.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 90: إنذار لمبابي

ق 86: الدماء تسيل من وجه مبابي

ق 56: مبابي يهدر انفرادا بطريقة غريبة

انطلاق الشوط الثاني

ق 38 جووووووول أول للديوك.. مبابي يرسل العرضية ويحولها ووبر بالخطأ في شباكه

ق 19 جريزمان يسدد والكرة تصطدم بالعارضة

ق9 كيليان مبابي يسدد كرة خطيرة ولكن الحارس بينتز يتصدى

انطلاق المباراة

فرنسا يورو 2024 النمسا
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