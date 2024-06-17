انتهت يورو 2024 – فرنسا (1)-(0) النمسا.. فوز الديوك
الإثنين، 17 يونيو 2024 - 21:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فرنسا ضد النمسا في بطولة يورو 2024.
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ق 90: إنذار لمبابي
ق 86: الدماء تسيل من وجه مبابي
ق 56: مبابي يهدر انفرادا بطريقة غريبة
انطلاق الشوط الثاني
ق 38 جووووووول أول للديوك.. مبابي يرسل العرضية ويحولها ووبر بالخطأ في شباكه
ق 19 جريزمان يسدد والكرة تصطدم بالعارضة
ق9 كيليان مبابي يسدد كرة خطيرة ولكن الحارس بينتز يتصدى
انطلاق المباراة
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