استراحة يورو 2024 – فرنسا (1)-(0) النمسا.. انفراد غريب ضائع من مبابي
الإثنين، 17 يونيو 2024 - 21:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فرنسا ضد النمسا في بطولة يورو 2024.
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ق 56: مبابي يهدر انفرادا بطريقة غريبة
انطلاق الشوط الثاني
ق 38 جووووووول أول للديوك.. مبابي يرسل العرضية ويحولها ووبر بالخطأ في شباكه
ق 19 جريزمان يسدد والكرة تصطدم بالعارضة
ق9 كيليان مبابي يسدد كرة خطيرة ولكن الحارس بينتز يتصدى
انطلاق المباراة
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