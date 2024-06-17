مباراة أهداف الوقت الضائع.. تعادل مثير بين الإسماعيلي وإنبي

تعادل الإسماعيلي مع ضيفه إنبي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد الإسماعيلية.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 28 في المركز 13 بجدول ترتيب الدوري المصري من 26 مباراة.

ووصل إنبي إلى النقطة 37 في المركز الرابع من 25 مباراة.

ثنائية الإسماعيلي سجلها كل من مروان حمدي ومحمد دسوقي، وسجل لإنبي كل من مصطفى شكشك ومحمد حمدي.

تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 29 بهدف سجله مروان حمدي بعدما وضع الكرة في الشباك من أعلى الحارس بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء من ناحية اليمينز

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هدف برازيلي من خارج الـ18🚀🔥.. مروان حمدي يفتتح أول أهداف المباراة للإسماعيلي أمام إنبي ⚽#ONTime_Sports pic.twitter.com/TPaPvnkvab — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 17, 2024

ثم تعادل إنبي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق مصطفى شكشك بمتابعة للكرة العائدة من الحارس محمد فوزي بعد تسديدة مودي ناصر.

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ترقيصة ولا أروع من مودي ناصر ومصطفى شكشك يتعادل لإنبي أمام الإسماعيلي (1-1)🔥🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/oQtkL3408U — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 17, 2024

في الشوط الثاني أضاف البديل محمد حمدي الهدف الثاني لإنبي في الدقيقة 69 بعد استلام رائع للكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم تسديدة مباشرة في الش باك.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع للشوط الثاني نجح الإسماعيلي في إدراك التعادل من ركلة جزاء سددها محمد دسوقي بنجاح.