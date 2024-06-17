مباراة أهداف الوقت الضائع.. تعادل مثير بين الإسماعيلي وإنبي

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 21:07

كتب : FilGoal

مباراة الإسماعيلي ضد إنبي

تعادل الإسماعيلي مع ضيفه إنبي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد الإسماعيلية.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 28 في المركز 13 بجدول ترتيب الدوري المصري من 26 مباراة.

ووصل إنبي إلى النقطة 37 في المركز الرابع من 25 مباراة.

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ثنائية الإسماعيلي سجلها كل من مروان حمدي ومحمد دسوقي، وسجل لإنبي كل من مصطفى شكشك ومحمد حمدي.

تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 29 بهدف سجله مروان حمدي بعدما وضع الكرة في الشباك من أعلى الحارس بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء من ناحية اليمينز

ثم تعادل إنبي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق مصطفى شكشك بمتابعة للكرة العائدة من الحارس محمد فوزي بعد تسديدة مودي ناصر.

في الشوط الثاني أضاف البديل محمد حمدي الهدف الثاني لإنبي في الدقيقة 69 بعد استلام رائع للكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم تسديدة مباشرة في الش باك.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع للشوط الثاني نجح الإسماعيلي في إدراك التعادل من ركلة جزاء سددها محمد دسوقي بنجاح.

الإسماعيلي إنبي الدوري المصري
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