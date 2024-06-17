انتهت في يورو 2024 - بلجيكا (1)-(0) سلوفاكيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بلجيكا ضد سلوفاكيا في أولى جولات دور المجموعات ليورو 2024.

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ق 89 لمسة يد.. الهدف يلغى مجددا

ق 88 الفار يراجع مجددا.. لمسة يد على أوبيندا؟

ق 86 جوووووول لوكاكو يدرك التعادل بعد تمريرة لويس أوبيندا

ق 57 تقنية الفيديو تحسمها.. الهدف يلغى بداعي التسلل

ق 56 جوووول لوكاكو يسجل التعادل.. عرضية يحولها له دوكو بالرأس ليسددها ولكن هناك راية

استراحة

ق 20 دوبرافكا يخطئ وتروسار يفتك الكرة ويسدد ولكن فوق المرمى الخالي

ق 6 جوووول أول لسلوفاكيا.. إيفان شرانز يتابع كرة عائدة من الحارس كاستيلز.. بعد تسديدة نتجت عن افتكاك رائع بعد الضغط

ق 2 مرتدة خطيرة تنتهي بتمريرة إلى لوكاكو ولكن سددها سيئة في جسد الحارس

بداية المباراة