انتهت في يورو 2024 - بلجيكا (1)-(0) سلوفاكيا
الإثنين، 17 يونيو 2024 - 18:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بلجيكا ضد سلوفاكيا في أولى جولات دور المجموعات ليورو 2024.
------
ق 89 لمسة يد.. الهدف يلغى مجددا
ق 88 الفار يراجع مجددا.. لمسة يد على أوبيندا؟
ق 86 جوووووول لوكاكو يدرك التعادل بعد تمريرة لويس أوبيندا
ق 57 تقنية الفيديو تحسمها.. الهدف يلغى بداعي التسلل
ق 56 جوووول لوكاكو يسجل التعادل.. عرضية يحولها له دوكو بالرأس ليسددها ولكن هناك راية
استراحة
ق 20 دوبرافكا يخطئ وتروسار يفتك الكرة ويسدد ولكن فوق المرمى الخالي
ق 6 جوووول أول لسلوفاكيا.. إيفان شرانز يتابع كرة عائدة من الحارس كاستيلز.. بعد تسديدة نتجت عن افتكاك رائع بعد الضغط
ق 2 مرتدة خطيرة تنتهي بتمريرة إلى لوكاكو ولكن سددها سيئة في جسد الحارس
بداية المباراة
نرشح لكم
مباشر يورو 2024 – فرنسا (0)-(0) النمسا.. مبابي يهدر الأول ضغط سلوفاكيا.. وضغط لوكاكو يورو 2024 – تشكيل فرنسا.. مبابي يقود القوة الضاربة ضد النمسا يورو 2024 - قائد أوكرانيا: هدف رومانيا الأول هو الأفضل في البطولة.. والمدرب حذرنا قبل المباراة يرورو 2024 - لاعب رومانيا: آمنا بقدرتنا على الفوز بعد نتائجنا في التصفيات يورو 2024 - مدرب رومانيا: الجيل الحالي من المنتخب لا حدود له هنري ينضم لمبابي وتورام في الحملة السياسية ضد الحزب المتطرف يورو 2024 - دربي إيطالي.. لوكاكو ودي بروين يقودان هجوم بلجيكا ضد سلوفاكيا