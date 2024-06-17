مباشر الدوري المصري - الجونة (1)-(1) البنك الأهلي.. جووول محمد بسيوني
الإثنين، 17 يونيو 2024 - 15:46
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة ضد البنك الأهلي في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري المصري.
ويحتل الجونة المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة من 25 مباراة، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الـ14 برصيد 23 نقطة من 25 مباراة.
لمتابعة المباراة من هنا
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ق 52: جووول محمد بسيوني برأسية متقنة بعد عرضية من أحمد مدبولي.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 31: جووول صبري رحيل من عرضية مباشرة ضربة ركنية
ق 10: إنقاذ رائع من صبحي سليمان حارس مرمى الجون بعد شبه انفراد من ياو أنور لاعب البنك الأهلي الذي لم يتمكن من التسجيل.
ق 4: العودة غلى تقنية الفيديو لشك في ضربة جزاء، لكن الحكم اتخذ القرار سريعا بعدم وجود لمسة يد.
بداية المباراة
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