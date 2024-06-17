يورو 2024 - دي بروين: بلجيكا جاهزة لتحقيق شيء جيد.. وهذه حالتي بعد الإصابة

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 01:01

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين لاعب بلجيكا

أبدى كيفن دي بروين نجم منتخب بلجيكا اعتقاده أن الفريق قادر على تحقيق شيء جيد في بطولة يورو 2024.

وقال دي بروين في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أن الفريق جاهز ولديه الكثير من الطاقة لفعل شيء جيد".

وأضاف "منذ عودتي من الإصابة في يناير أعتقد أن كل شيء كان جيدا".

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وأوضح "لقد لعبت معظم المباريات وأعتقد أني في مستوى جيد من وجهة نظري".

واختتم "لدي شعور جيد الآن وأتمنى أن أساعد بلجيكا في هذه البطولة".

وتستعد بلجيكا لخوض أولى مباريات المجموعة الخامسة ضد سلوفاكيا في مدينة فرانكفورت الألمانية.

وخرجت بلجيكا من ربع نهائي يورو 2020 على يد البطل إيطاليا، بينما كانت مخيبة للغاية في كأس العالم 2022 حين خرجت من دور المجموعات لحساب المغرب وكرواتيا.

يورو 2024 بلجيكا دي بروين
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