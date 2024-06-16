يورو 2024 - فيجهورست: أخبرت صديقتي بسيناريو تسجيلي قبل مواجهة بولندا

الأحد، 16 يونيو 2024 - 19:16

كتب : FilGoal

بولندا - هولندا - فوت فيجهورست

شدد فوت فيجهورست لاعب منتخب هولندا أنه أخبر صديقته بسيناريو تسجيله قبل مباراة فريقه ضد بولندا.

وخطف منتخب هولندا فوزا قاتلا على بولندا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وقال مهاجم هوفنهايم للصحفيين عقب المباراة: "كنت أعلم أن هذا سيحدث. يمكنني أن أريكم رسائل الواتس أب".

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وأضاف "هذا الصباح أرسلت رسالة نصية إلى صديقتي، أخبرتها أن النتيجة ستكون 0-0 أو 1-1، قبل صافرة نهاية المباراة بـ 20 دقيقة تقريبا".

وأنهى حديثه قائلا: "ثم سأسجل هدف الفوز في وقت لاحق قليلا".

وللمباراة الثالثة على التوالي يتمكن فيجهورست من التسجيل لهولندا.

وأحرز فيجهورست بعدما نزل بديلا في الدقيقة 81 بدلا من ممفيس ديباي.

وفي المباراتين الوديتين قبل بطولة يورو سجل أيضا بعد دخل بديلا من مقاعد البدلاء.

وأصبح فيجهورست أسرع لاعب بديل يسجل هدفا لهولندا عبر تاريخها في البطولة، إذ أحرز بعد دقيقتين و18 ثانية.

ولذلك فاللاعب الذي يدخل من دكة البدلاء ويصنع الفارق ويسجل يطلق عليه البديل السوبر، أو Super Sub.

ويتصدر منتخب هولندا ترتيب مجموعته بــ3 نقاط، بينما يتذيل منتخب بولندا بدون نقاط.

وتتواجد في المجموعة الرابعة فرنسا والنمسا بجانب هولندا وبولندا.

هولندا بولندا يورو 2024 فيجهورست
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