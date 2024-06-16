مباشر الدوري المصري - المقاولون (3)-(1) طلائع الجيش.. جووول تقليص الفارق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد طلائع الجيش في الجولة 26 من الدوري المصري.

ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 33 نقطة من 23 مباراة.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز 17 قبل الأخير برصيد 16 نقطة من 23 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 88: جووول تقليص الفارق تسديدة على الطائر من

ق 74: ممحمد سالم ينفرد ويراوغ الحارس ويسجل في الشباك الهدف الثالث

ق70: جوووول مودي يسجل من ركلة جزاء الثاني للمقاولون

ق 68: ركلة جزاء للمقاولون العرب بعد خطأ من حميد ماو

ق 55: مامادو نياس يسجل الهدف الأول لذئاب الجبل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

"الكورة كانت هتخلع الجول من مكانه يا زولة"😲.. تسديد صاروخية من أحمد زولة لاعب طلائع الجيش لكن تتصدى لها عارضة المقاولون العرب🔥#ONTime_Sport pic.twitter.com/ozvUFA3Hg6 — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 16, 2024

ق 45+2: العارضة تمنع الأول من أحمد عبد الرحمن

ق 32: تغيير اضطراري بخروج خالد سطوحي ومشاركة محمد دياب في طلائع الجيش

ق 28: فرص غير مكتملة

ق 1: تسديدة من أوجيري تمر بجوار القائم بعد مرور 18 ثانية على انطلاق المباراة

بداية اللقاء