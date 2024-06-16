مباشر الدوري المصري - المقاولون (3)-(1) طلائع الجيش.. جووول تقليص الفارق

الأحد، 16 يونيو 2024 - 18:54

كتب : FilGoal

طلائع الجيش - المقاولون العرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد طلائع الجيش في الجولة 26 من الدوري المصري.

ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 33 نقطة من 23 مباراة.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز 17 قبل الأخير برصيد 16 نقطة من 23 مباراة.

أخبار متعلقة:
قائمة الزمالك - 4 مدافعين في صفوف الأبيض ضد المصري تشكيل يورو 2024 - أوبلاك يحرس عرين سلوفينيا.. وإريكسن يقود وسط الدنمارك الأهلي ينظم رحلات مجانية للجماهير أمام الاتحاد التشكيل - سالم يقود المقاولون العرب.. وثلاثي في هجوم طلائع الجيش

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.

--

ق 88: جووول تقليص الفارق تسديدة على الطائر من

ق 74: ممحمد سالم ينفرد ويراوغ الحارس ويسجل في الشباك الهدف الثالث

ق70: جوووول مودي يسجل من ركلة جزاء الثاني للمقاولون

ق 68: ركلة جزاء للمقاولون العرب بعد خطأ من حميد ماو

ق 55: مامادو نياس يسجل الهدف الأول لذئاب الجبل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: العارضة تمنع الأول من أحمد عبد الرحمن

ق 32: تغيير اضطراري بخروج خالد سطوحي ومشاركة محمد دياب في طلائع الجيش

ق 28: فرص غير مكتملة

ق 1: تسديدة من أوجيري تمر بجوار القائم بعد مرور 18 ثانية على انطلاق المباراة

بداية اللقاء

المقاولون العرب طلائع الجيش الدوري المصري
نرشح لكم
الاتحاد يعلن موعد ومكان حافلات نقل جماهيره لبرج العرب لمواجهة الأهلي التشكيل - سالم يقود المقاولون العرب.. وثلاثي في هجوم طلائع الجيش الأهلي ينظم رحلات مجانية للجماهير أمام الاتحاد قائمة الزمالك - 4 مدافعين في صفوف الأبيض ضد المصري مواعيد مباريات الأحد 16 يونيو - الدوري المصري.. والظهور الأول لهولندا وإنجلترا في الـ يورو غزل المحلة يتعاقد مع أحمد يحيى لدعم قطاع الناشئين مران الأهلي – عودة أكرم توفيق ومحمد هاني.. ومحاضرة فنية بالفيديو محمد شريف يكشف سبب توقيعه لـ الزمالك قبل الانتقال إلى الأهلي
أخر الأخبار
يورو 2024 - ديشامب: المباراة الأولى ليست حاسمة.. انظر إلى الأرجنتنيk دقيقة | ألمانيا 2024
الاتحاد يعلن موعد ومكان حافلات نقل جماهيره لبرج العرب لمواجهة الأهلي 14 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 - مبابي يحسم مستقبل مشاركته في الأولمبياد.. ويهاجم حزبا سياسيا في فرنسا 49 دقيقة | ألمانيا 2024
بعد 1100 يوم من سقوطه.. إريكسن يسجل أول أهدافه في يورو 2024 ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - مدرب بولندا: لم نحتفظ بالكرة لفترة كافية.. ويمكننا أن نكون أقوى ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - كومان: كان يجب إنهاء الشوط الأول متقدمين.. ولا نستغل الفرص ساعة | ألمانيا 2024
رونالدينيو يوضح حقيقة تصريحاته بعدم متابعة البرازيل في كوبا أمريكا 2024 ساعة | أمريكا
يورو 2024 - فيجورست: أخبرت صديقتي بسيناريو تسجيلي قبل مواجهة بولندا ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل 2 المركز الإعلامي لاتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض صلاح للتبديل 3 تقرير: الخليج يعرض محمد شريف للبيع.. وحقيقة شرط عودته لـ الأهلي 4 موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم